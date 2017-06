Collaborazione attiva tra San Marino ed Emilia Romagna: oggi a Bologna incontro Governo - Giunta Bonaccini

Diversi i temi sul tavolo. In autunno la Giunta ricambierà la visita

Una delegazione del Congresso di Stato composta dai Segretari agli Esteri, Nicola Renzi, alle Finanze, Simone Celli e alla Cultura, Marco Podeschi – accompagnati dai rispettivi staff – ha incontrato oggi a Bologna il Presidente della Regione Stefano Bonaccini. Al suo fianco gli assessori regionali al Turismo Andrea Corsini, all'Ambiente Paola Gazzolo e Raffaele Donini per i Trasporti. Tra i temi affrontati quello dell’aeroporto di Rimini-San Marino, quale struttura strategica – si è detto - sia per la Romagna sia per il Titano, ma anche le opportunità del sistema aeroportuale regionale. Sul fronte viabilità inoltre è stato fatto il punto sugli interventi compiuti sulla strada statale 72 – dai lavori per la messa in sicurezza appena ultimati, allo svincolo nei pressi del nuovo centro commerciale: espressa però la necessità di un incontro congiunto Regione – Repubblica di San Marino con Anas proprio per definire alcune priorità di intervento sulla tratta. Focus anche su altri ambiti: gettate le basi per possibili collaborazioni in campo culturale, turistico, sportivo ed ambientale, anche alla luce del più ampio Accordo di collaborazione del 2013 e delle intese attualmente in vigore. Il confronto bilaterale proseguirà in autunno, ma questa volta a San Marino, quando una delegazione della Giunta regionale farà visita al Governo del Titano.