Commissione Territorio: quarta giornata di lavori sul Testo Unico Leggi Urbanistiche ed Edilizie

Una cinquantina al momento gli articoli esaminati, sui 170 in totale, tra cui quelli sulle procedure di espropri, relative indennità e sui possibili rifiuti delle indennità stesse. A riguardo, per l'articolo 31, tutti i commissari di minoranza hanno contestato l'emendamento del governo che introduce per l'espropriato la possibilità rivedere l'indennità concessa, facendo ricorso anche alla Commissione per le politiche Territoriali. Tale novità infatti viene ritenuta dalle opposizioni un atto distorsivo e discrezionale in capo ad un organismo politico, mentre sarebbe di competenza, ritengono, piuttosto della commissione di Stima o del giudice amministrativo. Pertanto i commissari di minoranza ne hanno chiesto il ritiro.

Dal canto suo, il segretario di Stato per il Territorio, Augusto Michelotti, ha replicato alle contestazioni motivando l'emendamento come una semplificazione che al contrario può snellire l'iter relativo ai ricorsi. L'emendamento del governo è stato dunque accolto e la Commissione è poi passata ad affrontare gli articoli relativi alla “Occupazione temporanea e occupazione d'urgenza”, le “Servitù prediali pubbliche”, infine i “Limiti di vicinato”. I lavori proseguono per l'intera giornata.