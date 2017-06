Coriano: il sindaco Spinelli conferisce le deleghe

Il sindaco Spinelli torna alla guida della città e sottolinea:"I rapporti con San Marino sono preziosi per noi"

Consiglio comunale in piazza e diretta Facebook per la cerimonia di consegna delle deleghe agli assessori. Domenica Spinelli rieletta sindaco di Coriano sceglie una formula partecipativa di amministrazione del territorio in continuità con il suo progetto di creare una "squadra civica".

Sono stati nominati 6 assessori incluso il sindaco e, ad ognuno dei 6 consiglieri, ha assegnato una delega. Tutti coinvolti dunque.

Candidata di Progetto Comune, ha ampiamente superato il candidato di Insieme per Coriano Alessandro Leonardi e ha chiuso al 49,37% .

Il sindaco ribadisce anche l'importanza dei legami con San Marino e l'impegno a portare avanti progetti condivisi: dal monitoraggio ambientale al turismo.



Nel video l'intervista a Domenica Spinelli, sindaco Coriano.