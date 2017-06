Lunga maratona in commissione territorio

Si riprende dall'articolo 73, sui 170 del Testo Unico in materia di Edilizia ed Urbanistica. Ancora una mole corposa di emendamenti da affrontare. Il dibattito, nella giornata di ieri, è proceduto senza ostacoli e in un clima giudicato sereno, ma è con oggi che si entra nel cuore del Testo di legge, e ancora devono arrivare all'attenzione dei commissari gli articoli che con tutta probabilità scalderanno i toni, quali quelli relativi alla sanatoria straordinaria. Si lavorerà fino a tarda notte, ma tutto fa pensare che il tempo a disposizione non sarà sufficiente per concludere l'esame dell'intero testo, che tornerà così all'ordine del giorno di una prossima convocazione. “Difficoltà operative e lentezza – osserva Alessandro Mancini del PS - dovute soprattutto al fatto che in Aula è arrivato un testo completamente emendato dalla maggioranza, rispetto alla prima lettura, ed è mancato il tempo di prendere in esame preventivamente le modifiche”.

Da parte delle opposizioni resta l'osservazione generale, per cui il Testo Unico e il Piano Regolatore generale dovevano essere affrontati in parallelo, contestualmente.

Dalla Dc tornerà la richiesta di poter votare, a chiusura dei lavori, l'ordine del giorno per la salvaguardia dei fondi pensione e per chiedere - su questo - una audizione in commissione dei segretari alle Finanze e alla Sanità, nonché di Banca Centrale. Già anticipata dal Presidente della Commissione, Emmanuel Gasperoni, ampia disponibilità della maggioranza e del governo ad accordare l'audizione dei due segretari, anche se in tempi successivi rispetto a quanto chiesto – vale a dire nella seduta di luglio. Ancora da valutare l'opportunità, dal punto di vista istituzionale, in merito all'audizione di Banca Centrale.





AS