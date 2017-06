Monorotaia: oltre ai cinesi, nuovi investitori all'orizzonte

Incontro, questa mattina, tra San Marino e Rimini in cui si è parlato proprio di questa opera.

“Non è una boutade elettorale”, dice il segretario di Stato al Territorio, Augusto Michelotti. Il riferimento è alla monorotaia che, nei progetti, dovrà unire San Marino a Rimini con collegamenti veloci. Se ne parla da mesi, così come si è parlato di investitori cinesi interessati a partecipare alla costruzione. Oggi arrivano novità, perché si aggiungono altri potenziali finanziatori.



Tra gli interessati, a livello internazionale, ci sono sia arabi che gruppi italiani. Internazionale sarà anche la monorotaia, perché alla creazione dovrebbe partecipare Rimini. Proprio per questo, stamattina una delegazione di Governo formata da Michelotti e dal segretario di Stato alla Cultura Podeschi hanno incontrato il sindaco, Andrea Gnassi, l'assessore alla Mobilità, Roberta Frisoni, e gli assessori regionali ai Trasporti, Raffaele Donini, e al Turismo, Andrea Corsini.



Il percorso è da definire. Michelotti ha spiegato che si sta incaricando un gruppo di progettisti che studino un tracciato praticabile, così da proporre il risultato ai potenziali finanziatori. Costo totale previsto: tra i 500 e i 550 milioni di euro. Per ogni chilometro di monorotaia ci vogliono circa 20 milioni. Tramite la collaborazione italiana, si apre la possibilità di accedere a fondi europei.



I lavori di costruzione dovrebbero durare tra un anno e mezzo e i due anni, spiega Michelotti. L'importante, in questo caso, prosegue, è partire, visti i costi elevati. Dell'infrastruttura beneficerà il turismo, ma anche i settori economici collegati.



Mauro Torresi



Nel servizio, l'intervista al segretario di Stato al Territorio, Augusto Michelotti