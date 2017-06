PSD, dura replica a Belluzzi dai membri del Comitato per il Congresso

“Alla vigilia del nostro 3° Congresso, è semplicemente inaccettabile che un consigliere del Psd ne parli come qualcosa di superato. Non stiamo liquidando il nostro Partito”. Così Nicola Ciavatta e Daniele Stefanelli, membri del comitato per l'assise, in replica alle recenti dichiarazioni di Iro Belluzzi. “C’è chi ha creduto e crede ancora nel potenziale del Psd – scrivono - non c’è bisogno di traghettare il suo patrimonio altrove, pensarci alla vigilia di un congresso è un peccato grave; sembra assurdo – continuano - dover ricordare questo concetto proprio al nostro consigliere Iro Belluzzi, il quale meno di un anno fa – ricordano - ha compiuto scelte che hanno diviso il Psd purché rimanesse tale e conservasse la sua identità. Si pensi piuttosto al nostro Congresso, - concludono – e ci si prepari ad affrontare un dibattito vero. In futuro dovrà esserci dialogo con tutte le forze politiche e la società civile”.