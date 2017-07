Processo Mazzini, la Democrazia Cristiana sulla sentenza Felici

"Stupiti del rigetto della richiesta di risarcimento"

“E' arrivato una pronuncia di condanna su delle condotte e su un modo di fare politica che è sbagliato e che non si deve più ripetere” Così Luca Beccari, Presidente PDCS.

In attesa di conoscere le motivazioni di una sentenza destinata a diventare spartiacque della storia di San Marino, la politica prova a confrontarsi con un verdetto di cui intuisce il peso.

Innanzitutto l'associazione a delinquere, l'imputazione che le arringhe della difesa hanno maggiormente contestata, ha retto. Tanto che il commissario della Legge Gilberto Felici ha condannato gli imputati ritenuti colpevoli di associazione – tra cui Podeschi, Stolfi, Menicucci, Mularoni, Lonfernini e Marcucci- a risarcire il danno a San Marino da liquidare in sede civile fissando una provvisionale molto alta: un milione di euro.

Altro spunto di riflessione il rigetto della domanda risarcitoria della democrazia cristiana, che si era costituita parte civile: “siamo stipiti dal non riconoscimento del danno, aspettiamo le motivazioni” ha detto Luca Beccari presidente PDCS .

Per avere un quadro più chiaro dunque si attendono le motivazioni. Per il momento l'impianto accusatorio formulato dagli inquirenti Alberto Buriani, Simon Luca Morsiani ed Antonella Volpinari ha retto, anche se i legali degli imputati eccellenti si preparano a quella che 'a caldo' hanno ribattezzato 'il secondo tempo': tra gli argomenti ritenuti validi le confische, cifre da capogiro ma notevolmente ridimensionate rispetto alle richieste della prima fase.

Resta da capire con quanta coscienza critica i sammarinesi abbiamo seguito le udienze di un processo che cambierà la storia, indipendentemente dalla sentenza Felici, dalle motivazioni attese e dall'Appello che verrà.

Nel video l'intervista a Luca Beccari, presidente Pdcs.



s.b