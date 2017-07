PS: Alessadro Mancini, "nella legge variazione bilancio provvedimenti già proposti da noi"

Alessandro Mancini, Capogruppo del Partito Socialista, interviene sulla legge di variazione del bilancio e rileva la consonanza con proposte già avanzate dal ps.

La prima è la possibilità di intestare immobili a non residenti.

"Un provvedimento molto importante per il rilancio del settore ma ancor più importante per alleggerire il peso degli immobili in pancia alle banche - si legge nella nota.

Altro provvedimento apprezzato è la modifica della legge sulle residenze e la cosiddetta sanatoria edilizia.

Contestato "l'inserimento di articoli riguardanti la PA che nulla hanno a che fare con una legge di bilancio e provvedimenti stralcio sulle pensioni che dovranno essere inevitabilmente affrontati nella legge di riforma pensionistica con i tempi e i confronti necessari".



