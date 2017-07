Renzi lunedì a Roma per incontrare Alfano

Domani pomeriggio il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Angelino Alfano, incontrerà alla Farnesina il Segretario di Stato agli Affari Esteri di San Marino, Nicola Renzi. Il colloquio, il primo tra i due, verterà sui temi dell'agenda bilaterale e sulla cooperazione in ambito europeo. "Parleremo delle relazioni tra Italia e San Marino, presenteremo i passi in avanti fatti dalla nostra Repubblica ed individueremo i settori in cui avviare o intensificare la collaborazione" ha anticipato il segretario Renzi alla viglia dell'incontro, al termine del quale è previsto un comunicato stampa congiunto.