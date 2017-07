Alfano a Nicola Renzi: "Task force di lavoro congiunto tra Italia e San Marino"

Per il ministro degli Esteri iniziano incontri periodici sui dossier aperti: accordi di associazione europei e lavoro transfrontaliero

Inizia una nuova fase nei rapporti tra Italia e San Marino, lo hanno detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano e il Segretario agli Esteri Nicola Renzi, che si sono visti alla Farnesina. Il ministro ha promesso di venire presto in Repubblica per quello che è stato definito un nuovo calendario di incontri.



Primo incontro tra il Segretario di Stato Nicola Renzi e il ministro Angelino Alfano, primo di una lunga serie, ha promesso quest'ultimo, annunciando la costituzione di quella che ha definito una “task force di lavoro congiunto”, all'interno della quale i due Stati potranno aggiornarsi costantemente e periodicamente su una serie di dossier aperti, tra cui Europa e lavoro transfrontaliero.

“Il vostro non è solo un Paese vicino di casa, ma con cui abbiamo rapporti di fratellanza”, sono state le prime parole di Alfano in conferenza stampa, dopo l'incontro privato. “Riteniamo davvero superati – ha detto – i momenti complessi della nostra relazione”, sottolineando poi come San Marino, con le sue riforme, abbia dato grande contributo alla trasparenza del sistema, per la quale la Repubblica ha anche pagato un conto “economicamente significativo”, ha riconosciuto il ministro. Una fase nuova dunque, ribadita anche dal Segretario agli Esteri Renzi, che vede reciproche opportunità di crescita e scambi con l'Italia. A breve dunque un secondo incontro, ha promesso il ministro, magari proprio a San Marino.



Francesca Biliotti



Nel video l'intervento del ministro degli Esteri Angelino Alfano