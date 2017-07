Coimbra: Repubblica Futura è membro effettivo del PDE

Una delegazione di Repubblica Futura composta da Ingrid Casali e Sara Conti ha partecipato al Consiglio del Partito Democratico Europeo, a Coimbra in Portogallo dal 29 giugno al 1° luglio. Durante la sessione presieduta dal co-presidente Francesco Rutelli è stata formalmente accettata l’adesione di RF come membro effettivo del PDE. Il capo delegazione Ingrid Casali ha illustrato il nuovo percorso politico di RF dalla nascita al successo elettorale del 4 dicembre nella coalizione Adesso.sm, sottolineando come RF sia basata sui valori di libertà, democrazia e solidarietà del PDE. Ha poi delineato la situazione politica della Repubblica ed i progetti di sviluppo - come il modello Smart City - già in fase di attuazione.



Leggi il comunicato