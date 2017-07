Congresso di Stato: 600mila euro in opere pubbliche. Stop al piano informatico, servono approfondimenti tecnici.

Congresso di Stato al lavoro senza il Segretario agli esteri Nicola Renzi che è a Roma dove, alle 17, incontrerà il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano Angelino Alfano. Si tratta del primo incontro tra i due e verterà, così come anticipato ieri dallo stesso Segretario Renzi sui temi dell'agenda bilaterale e sulla cooperazione in ambito europeo "parleremo delle relazioni tra Italia e San Marino, presenteremo i passi in avanti fatti dalla nostra Repubblica ed individueremo i settori in cui avviare o intensificare la collaborazione" ha detto il responsabile della politica estera sammarinese. Al termine dell'incontro è previsto un comunicato stampa congiunto. Sul tavolo dell'Esecutivo, tra le pratiche esaminate, gli stanziamenti per opere pubbliche nel 2017 - per oltre 600mila euro - lo stop al piano informatico per la necessità di approfondimenti tecnici, e il confronto sull'assestamento di bilancio oltre all'esame dell'esito dell'incontro con le categorie economiche, i sindacati e le forze politiche.



Sonia Tura