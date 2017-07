Assestamento bilancio, Celli: "Il confronto resta aperto". Legge in prima lettura a luglio

Governo di nuovo al tavolo con le categorie economiche.

Il testo arriverà in aula in prima a lettura a luglio per una approvazione prevista - questo l'obiettivo - per la prima settimana di agosto. Un primo lungo confronto, con la politica, le organizzazioni sindacali, le categorie economiche, oggi di nuovo al tavolo con il governo. Insieme al segretario alle Finanze Celli, il segretario agli Interni Zanotti e alla sanità Santi.

Toni anche accesi, soprattutto con le organizzazioni sindacali, sulla tassazione delle pensioni, con la CSU che tiene la linea nel ribadire che “qualunque modifica riguardi le pensioni debba essere fatta nel solo ambito del confronto sulla riforma pensionistica”. Convergenza che è mancata in alcuni punti anche con le categorie economiche. Proprio oggi l'UNAS denuncia mancanza di equità per artigiani e commercianti, negli elementi dell'assestamento che riguardano la riforma fiscale, chiedendo “pari aliquota a parità di reddito”.

Ma "il confronto – garantisce il segretario Celli – resta aperto".



AS



Nel video, l'intervista al segretario alle Finanze, Simone Celli