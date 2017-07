Investimenti a San Marino, Angelino Alfano assicura il sostegno dell'Italia

Il ministro degli Esteri al Segretario Nicola Renzi: "Importante per il nostro sistema di imprese conoscere le opportunità che offrite"

Ieri alla Farnesina l'incontro tra il Segretario agli Esteri Nicola Renzi e il ministro Angelino Alfano. In primo piano gli accordi di associazione con l'Europa ma anche gli investimenti che il sistema delle imprese italiane può fare a San Marino, la Farnesina ha promesso tutto il suo sostegno.



Dopo aver assicurato che sono davvero superati i “momenti complessi” tra i due Stati, il ministro Alfano ha riconosciuto al Segretario di Stato agli Esteri Nicola Renzi il percorso di trasparenza compiuto da San Marino, che consente al rapporto bilaterale con l'Italia di ripartire con nuovo slancio.

Nel corso del colloquio privato San Marino ha anche chiesto all'Italia di riconoscere come equivalenti i documenti di soggiorno e residenza che le autorità sammarinesi rilasciano ai cittadini stranieri. Il ministro Alfano ha puntato molto sugli accordi di associazione con l'Unione Europea.

Saranno fissati in agenda una serie di incontri, il prossimo magari a San Marino, su tutti i dossier aperti, anche perché c'è il rilancio del sistema economico sammarinese e del sistema bancario e finanziario cui pensare.



