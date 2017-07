Migranti, piano d'azione dell'Ue aspettando Tallin

Ridurre la pressione, aumentare la solidarietà. La Commissione Europea ha approvato un piano di azione per sostenere l'Italia nella gestione dei flussi migratori. Tra le misure, c'è la disponibilità di una squadra di reazione rapida di oltre 500 esperti in rimpatri della Guardia Costiera e di Frontiera Europea e l'aumento dei fondi destinati alla gestione delle migrazioni, con 35 mln di euro addizionali pronti ad essere smobilizzati "immediatamente. La Commissione Ue sollecita gli Stati membri a contribuire maggiormente al Fondo per l'Africa, per completare il contributo da 2,6 miliardi di euro dal budget europeo; accelerare i ricollocamenti dall'Italia; ad andare avanti sulla riforma del regolamento di Dublino; oltre a mobilitare le loro capacità per sostenere i rimpatri dei migranti irregolari dall'Italia. "La solidarietà è d'obbligo", ha detto il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker al Parlamento europeo, prima di fare scintille con Tajani per via dell'aula semivuota. Intanto, l'Austria sembra più per scopi elettorali che altro, si dice pronta a schierare l'esercito per 'difendere' i suoi confini. Quattro mezzi corazzati sarebbero già al Brennero, pronti a entrare in azione entro 3 giorni con 750 militari. Dura la reazione della Farnesina che ha convocato l'ambasciatore austriaco. L'europa aiuti i migranti è l'appello dl Papa “Sono vicino- ha detto Papa Francesco- con l'affetto e l'incoraggiamento a quanti, istituzioni, realtà associative e singoli si aprono saggiamente al complesso fenomeno migratorio con adeguati interventi di sostegno, testimoniando quei valori umani e cristiani che stanno alla base della civiltà europea".