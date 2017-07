Associazione UE, incontro con il Ministro Alfano: il punto con il segretario Nicola Renzi

“Il riconoscimento dei passi compiuti è totale, l'appoggio al negoziato di associazione è pieno, la volontà di collaborazione dichiarata è a 360 gradi”

Un lavoro intenso a Bruxelles, insieme ad Andorra e Monaco. L'impegno, nella certezza di un risultato efficace, per portare al tavolo negoziale – fissato per la prossima settimana – posizioni il più possibile comuni tra i tre Piccoli Stati, ma che siano, insieme, nell'interesse dei singoli Paesi.

Renzi a Bruxelles, il giorno dopo l'incontro alla Farnesina con il ministro Alfano. E proprio l'avvicinamento all'Europa, in un accordo di associazione – non in un ingresso nell'UE – è stato in testa ai temi discussi. Sostegno dall'Italia in questa direzione, ma anche, sul fronte bilaterale, il rilancio di un rapporto che verrà ad intensificarsi, attraverso un calendario cadenzato di incontri

La voglia di tornare a collaborare a partire dal piano economico nel sostegno reciproco ai rispettivi sistema-paese



AS



Nel video, l'intervista al segretario di stato agli Esteri, Nicola Renzi