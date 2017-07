Civico 10: ruolo centrale della politica nelle scelte sulle banche e valutazione sulla vigilanza; RF: bene il percorso di cambiamento del governo

Mentre è in atto il confronto di Bcsm con le istituzioni bancarie sui risultati dell'Aqr, l'Assemblea di Civico 10 chiede “Giusti tempi e modalità per presentare progetti industriali ed eventuali proposte di ricapitalizzazione”. Successivamente – scrive – la politica dovrà riacquistare un ruolo centrale nelle scelte sul comparto. Il movimento è soddisfatto dell'odg approvato a maggioranza nell'ultimo Consiglio. E' infatti passata la linea dell'extrema ratio per il debito. “Anche chi ha sempre criticato questo approccio come Rete – scrive Civico 10 – è venuto sulle nostre posizioni”. Poi, su Banca Centrale, si impegna il Congresso ad avviare un confronto per la riorganizzazione interna, con modifiche a statuto e Lisf. “Si cerca il giusto equilibrio fra autonomia tecnica, motivazioni e ricadute delle scelte”. Il movimento ricorda di avere richiesto più volte un ragionamento equilibrato e serio “perché dalla credibilità delle istituzioni – scrive – passa la credibilità del paese. Sarà quindi necessaria una valutazione più precisa sull'attività di vigilanza rispetto agli ultimi avvenimenti che hanno interessato il mondo bancario e finanziario. Sull'assestamento di bilancio, Civico invita a toccare privilegi non più sostenibili come le pensioni d'oro. 84 pensionati – ricorda - percepiscono più di 75.000 euro l'anno. Maggior decisione, poi, sul rilancio del settore turistico commerciale. Non è più rinviabile – dice - un riavvicinamento con i rappresentanti del comparto. Verrà quindi proposta l'istituzione di una commissione mista con politica e associazioni di categoria e il rispetto dell'accordo fra segreteria turismo e società che gestisce il servizio navetta del trenino. Banche anche al centro dell'Assemblea di Repubblica Futura che approva il percorso di cambiamento del governo. Non risparmia critiche all'opposizione e a chi la sta appoggiando, “professionisti ed amministratori – scrive - che hanno vissuto all’ombra di un sistema ormai alla frutta anche per loro dirette responsabilità.” Si volta pagina, mettendo mano a problemi rimasti irrisolti nella precedente legislatura, una delle ragioni che hanno portato – ricorda - alla crisi di governo. Si è parlato di banche, dunque, e di assestamento di bilancio, con i primi correttivi in attesa di interventi strutturali come la riforma pensionistica da affrontare con assoluta urgenza. RF vuole anche un'accelerazione sul rilancio dell'economia e sollecita il governo a intensificare l’impegno per avviare nuovi progetti di sviluppo. Infine, il processo sul Conto Mazzini. “Questa pronuncia – è stato detto - segna uno spartiacque fondamentale nella storia della Repubblica. Il segnale di cambiamento è fortissimo e deve essere sostenuto senza abbassare la guardia, proseguendo il percorso virtuoso del rigore etico e rispetto delle regole.



MF