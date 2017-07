Assemblea Parlamentare OSCE: l'intervento di Luca Santolini su fenomeni migratori

La delegazione sammarinese a Minsk fino al 9 luglio

Il tema dei fenomeni migratori legati ai cambiamenti climatici, insieme alla lotta al terrorismo e alla tolleranza religiosa, tra gli argomenti in agenda per la 26esima sessione della Assemblea parlamentare dell'OSCE in corso a Minsk, con la presenza della delegazione sammarinese. La tematica dei flussi migratori è stata affrontata, proprio alla luce degli ultimi fatti di cronaca come del dibattito politico in atto in Europa, in Commissione affari economici, tecnologia e ambiente. Partecipa, per San Marino, il Presidente della delegazione Luca Santolini, che ha tenuto questa mattina li suo intervento.

La sessione, che vedrà impegnata la delegazione sammarinese fino al 9 luglio, ha come tema principale il rafforzamento “della fiducia reciproca e la cooperazione per la pace e la prosperità nell'area OSCE”.



Nel video, il collegamento via skype, da Minsk, con il Presidente della delegazione sammarinese all'Assemblea Parlamentare OSCE, Luca Santolini



AS