Banche, Partito Socialista: condivisione sulle preoccupazioni di C10

Il Partito Socialista prende atto con profonda preoccupazione, scrive, delle ultime novità sulla questione finanziaria e bancaria, che stanno costantemente montando reazioni da parte di esponenti politici italiani. Nonostante l’ultima sessione del Consiglio abbia evidenziato un’infinità di anomalie democratiche proprie dell’attuale politica governativa, rimarca il Ps, la governance di Banca Centrale e alcuni esponenti di governo non sembrano neppure essersi posti delle domande. Basti pensare - aggiunge - che l'Esecutivo ha letto atti coperti da segreto di ufficio di Banca Centrale per evitare una crisi di governo conclamata. Il partito socialista afferma di condividere le preoccupazioni espresse da Civico 10 e rimarca l’esigenza di avviare un dialogo responsabile con tutte le rappresentanze del Paese per cercare di recuperare le situazioni di estrema gravità e urgenza. A questo proposito, conclude la nota, sorgono dubbi in merito al team di consulenti super-internazionali e sui super compensi indicati dal governo, che dovrebbero tenere i rapporti con Banca Centrale. Si spera, ironizza, che non sia un altro colpo sparato dal prode sceriffo di Banca Centrale per tentare di “commissariare” anche il governo.