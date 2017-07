Assestamento bilancio: depositata la norma, pronta per prima lettura

Per il 2017 sono previsti 9 milioni e 557mila euro di disavanzo dei 19 milioni e 779mila stimati inizialmente.

Depositata per la prima lettura la bozza di legge sull'Assestamento di Bilancio. Oggi c'è stato un incontro con le opposizioni. Mercoledì ne è stato concordato un altro.

Per il 2017 sono previsti 9milioni e 557mila euro di disavanzo, dei 19milioni e 779mila stimati inizialmente, con una diminuzione del 51%. E' anche preventivato un minor gettito per IGR e Monofase che va dai 3 ai 4 milioni.

La parte legata alla tassazione dei redditi da pensione aveva sollevato molte polemiche. Il nuovo regime partirà dal primo gennaio 2018.

La prima versione della norma toglieva il 20% di abbattimento alle pensioni fino a 40mila euro inserendo il 7%. Veniva tassato quindi il 93% dell'imponibile.

Con la nuova legge, fino a 30mila euro, si ha l'abbattimento del 20% con un tetto di 6mila euro. Ciò che sta sopra è tassato in base alle aliquote.

"Quella proposta è una misura che consolida il patto tra generazioni" ha sottolineato Celli . Nel video l'intervista a Simone Celli, Segretario Finanze.





VA