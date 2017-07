Psd verso il Congresso: dettagli organizzativi al centro della Direzione. Rinviato il faccia a faccia fra le due anime

Nessun confronto su possibili nomine in casa del Psd; non è ancora arrivata alcuna candidatura ufficiale. Ieri sera in Direzione, nonostante le facce tese, non si è parlato degli scontri degli ultimi giorni. “Si è lavorato bene”, racconta Andrea Belluzzi. Importanti passi avanti sono invece stati compiuti nell'organizzazione del Congresso. Deliberata la versione quasi definitiva del documento politico che verrà presentato il 21 luglio e sono a buon punto le possibili modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assise. Insomma, ieri il partito si è concentrato sui dettagli organizzativi ma è naturale aspettarsi a breve un faccia a faccia tra le due anime. “Probabilmente – ammette Belluzzi – una riflessione andrà fatta”. Forse già nella Direzione della prossima settimana.



MF