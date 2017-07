Incontro fra Governo e banche al Begni. Celli: "Incontro positivo, ribadiamo la disponibilità al dialogo".

C'era grande attesa per l'incontro fra Governo e banche sammarinesi, protagoniste in questi giorni anche del confronto con Banca Centrale sui risultati dell'Aqr. A Palazzo Begni sono stati ricevuti Abs e i dirigenti degli istituti. Circa cinque ore al tavolo sulle prospettive del sistema, a conferma della volontà della politica di esprimersi sugli orientamenti emersi dalle analisi di Bcsm.

E' tornato a chiederlo di recente anche Civico 10, auspicando il dialogo, con la garanzia di giusti tempi e modalità per permettere alle istituzioni bancarie di presentare progetti industriali ed eventuali proposte di ricapitalizzazione. Invitava poi la politica a riappropriarsi di un ruolo centrale nelle scelte sul comparto. Il Segretario Celli si dice soddisfatto, “l'incontro è stato positivo”. Dai rappresentanti delle istituzioni bancarie – dice – è emersa la consapevolezza della complessità del momento e della necessità di affrontarlo con un approccio sistemico. Il Governo ribadisce la propria disponibilità al dialogo e al confronto, “convinto che l'impegnativo processo di ristrutturazione del comparto – aggiunge Celli - renda nevralgico e indispensabile il coinvolgimento di tutti gli attori del sistema”. Si conferma l'impegno a garantire, assieme a Bcsm, la stabilità del sistema, la tutela di depositanti e risparmiatori e la salvaguardia dei posti di lavoro. “Da questo processo di riorganizzazione – assicura il Segretario – gli istituti di credito ne usciranno più robusti sul piano patrimoniale, più efficaci in termine di strutture organizzative e più efficienti dal punto di vista della competitività.” L'allineamento alle migliori pratiche internazionali – conclude – rappresenta il pilastro dell'azione del governo ed è su questa linea che con tutte le banche siamo pronti a discutere per fare tornare il settore ad essere il motore dello sviluppo del paese”.