Accordo Associazione UE: domani e mercoledì sessione negoziale a Bruxelles

Prosegue il cammino del Titano verso l'accordo di associazione con l'Unione Europea. Il segretario di Stato agli Esteri è in viaggio per Bruxelles, dove domani e mercoledì avranno luogo gli appuntamenti ufficiali di negoziazione tra la Commissione UE e i rappresentanti di Andorra, Monaco e San Marino. La delegazione della Repubblica, guidata da Nicola Renzi, è composta da alcuni membri della Direzione Affari Europei, del Dipartimento Affari esteri, dalla Missione permanente presso l'UE, e dal consigliere giuridico Roberto Baratta. In agenda la negoziazione sulla parte istituzionale dell'accordo, il progresso dei 3 Paesi riguardo al recepimento dell'acquis comunitario e la presentazione e discussione della libera circolazione dei servizi.