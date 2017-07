Cds: seduta straordinaria per adottare decreti su banche e cessione Asset

Seduta straordinaria ieri sera del Congresso di stato per definire una serie di atti inerenti il settore finanziario anche in vista dell'assemblea dei soci Carisp. Il governo ha adottato alcune misure urgenti a sostegno del sistema bancario, a tutela del risparmio e per la cessione in blocco di attivi e passivi di Asset Banca a Cassa di Risparmio.

“I provvedimenti si sono resi necessari – scrive il Governo - per fornire un quadro normativo efficiente e adeguato per la cessione in blocco di attivi e passivi di Asset a Carisp”. Per l'esecutivo è di fondamentale importanza per garantire stabilità al sistema; assicurare la massima garanzia per i risparmiatori e i depositanti e delineare un contesto giuridico specifico per un’operazione rilevante per l’intero sistema finanziario sammarinese.



Il primo decreto concede sgravi fiscali agli istituti che acquisiscono Istituti di credito in liquidazione coatta amministrativa. Il secondo consente sempre agli istituti di credito di poter accedere ai depositi aperti al loro interno da Eccellentissima camera e a finanziamenti di Banca Centrale.

Inoltre lo Stato garantirà il rimborso dei finanziamenti a termine concessi dalla Banca Centrale in favore di banche ai fini di temporanea immissione di liquidità e presterà le idonee garanzie allo scopo di facilitare l’accesso di BCSM al mercato internazionale dei capitali, finalizzato a costituire provvista da reimpiegare a favore della stabilità del settore.



In una nota Cds si precisa che "lo Stato garantirà il rimborso di finanziamenti contratti limitatamente alla eventuale quota di finanziamento non garantibile dalle singole istituzioni bancarie". Lo stesso provvedimento istituisce la possibilità di conversione del credito di imposta su richiesta della banca titolare del credito.



L'ultimo decreto è relativo alla cessione di Asset Banca S.p.A. a Cassa di Risparmio di beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, ivi comprese le società partecipate e le obbligazioni subordinate.



Il Decreto stabilisce anche le modalità di conversione dei depositi fissando il complessivo ammontare dei rapporti passivi ceduti, riferibili a conti correnti, certificati di deposito, depositi a termine e obbligazioni non subordinate, che superi, per ciascun depositante, l’importo di Euro 50.000, è convertito, esclusivamente per l’integrale somma eccedente i 50.000 Euro, in obbligazioni non subordinate emesse da Carisp aventi scadenza triennale, remunerate ad un tasso non inferiore all’1,5%.

Questa mattina il Congresso di Stato ha disposto gli atti autorizzativi dando relativo mandato al Segretario alle Finanze e ai Sindaci di Governo, per partecipare all’Assemblea di Cassa di Risparmio S.p.A.



Dopo la cessione di Asset seguirà anche l’azione di rilancio di Carisp attraverso la rapida approvazione del bilancio di esercizio 2016 e la predisposizione del piano industriale. Sui quali il governo assicura massimo sostegno.