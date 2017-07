Provincia Romagna, Arlotti: "Avanti con convinzione"

"Il percorso verso la Provincia unica di Romagna deve andare avanti con convinzione". Così Tiziano Arlotti che si schiera accanto al sindaco di Cesena Paolo Lucchi e invita a mantenere alta l’attenzione per accorpare le tre province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna istituendo la “Provincia Romagna”, che conterebbe oltre 1 milione di abitanti e 115mila imprese. Per il deputato Pd è una scelta strategica che consentirà anche di contare di più su temi centrali come le infrastrutture e la mobilità, la difesa del suolo, le politiche economiche e socio-sanitarie della Romagna.



Il comunicato di Tiziano Arlotti, deputato PD