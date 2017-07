Scuola: il Comitato per la "settimana corta" incontra i membri della Commissione Istruzione

Prima dell'inizio dei lavori, i membri della Commissione Istruzione si sono incontrati con una rappresentanza del Comitato promotore della raccolta firme per la “settimana corta” in ambito scolastico: tema all'ordine del giorno della sessione. Gli esponenti del comitato hanno illustrato nei dettagli, ai consiglieri, le ragioni della richiesta: dalla necessità, per i ragazzi, di vivere in pienezza la dimensione familiare, alle positive esperienze riscontrate in altre realtà europee; fino all'esigenza – per gli studenti – di riequilibrare le energie tra una settimana e l'altra. Registrato, afferma il Comitato, “un clima positivo e piena volontà di ascolto da parte di tutti i commissari”