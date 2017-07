Università: "Abbiamo ripulito il bilancio", Petrocelli in Commissione Istruzione

L'università al centro della Commissione Istruzione con l'audizione del rettore Petrocelli

“L'avanzo finanziario di amministrazione deve essere applicato nell'esercizio dell' anno successivo come avviene nel resto del mondo, e non messo da parte”.

Questo è quello che chiede Corrado Petrocelli Rettore e Direttore Generale dell’Università di San Marino ascoltato oggi in commissione consiliare istruzione.

Considerato quindi inadeguato l'investimento dello Stato di 3 milioni di euro su una movimentazione finanziaria di 6 mln. “Abbiamo ripulito il bilancio e fortunatamente abbiamo trovato sacche non investite e le abbiamo messe a frutto” ha spiegato il rettore che ha affrontato vari temi che vanno della sede della biblioteca, che è in attesa di due donazioni, a quella di ingegneria. Quello degli spazi è un problema serio e l'università cerca un immobile non in centro storico, perchè non c'è, ma a Dogana.

Grande criticità viene rilevata nel personale e per le strutture informatiche. “Con quanto abbiamo fatto abbiamo reso trasparente la

nostra opera, siamo pronti a sottoporci ad ogni controllo” ha commentato Petrocelli

“Al mio arrivo c'era gestione tecnico amministrativo che definire carente era un eufemismo – ha affermato il rettore - Mi sono trovato di fronte alla scoperta amara che il sistema di reclutamento docenti era poco trasparente. Ora è cambiato tutto: c'è un bando e commissioni che analizzano curricula”

Ampliata l' Offerta corsi e lauree ed istituite 25 convenzioni con università europee ed extraeropee, italiane, tra queste Bologna

Raddoppiate in due anni da 300 a 600 le immatricolazioni. Restano da razionalizzare e mappare flussi organizzativi, incaricati di redigere nuovo regolamento amministrativo e contabile e riorganizzare funzionari tecnico-amministrativo sulla base fabbisogno ma in particolare delle esigenze dell'Università.