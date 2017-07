Accordo Ue: giornata conclusiva per fare il punto sulla tornata negoziale

Proseguono a Bruxelles gli incontri tecnico-politici che vedono da una parte L'Unione Europea e dall'altra San Marino, Monaco e Andorra. A rappresentare la Repubblica c'è il Segretario di Stato Nicola Renzi. Con lui l'ambasciatore Antonella Benedettini, il consigliere giuridico Roberto Baratta e i funzionari della Direzione Affari Europei del Dipartimento Affari esteri.

Ieri si è parlato i libera circolazione delle persone e di quanto recepito dai singoli stati in materia di 'acquis' comunitario oggi sarà redatto il documento di lavoro sulla conclusione della tornata negoziale e il relativo calendario per i prossimi mesi, a partire da ottobre. In programma anche la presentazione – da parte della Direzione Generale per il Mercato Interno, l’Industria, l’Imprenditoria e le Pmi – di alcuni aspetti relativi alla libera prestazione dei servizi, relativamente al mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali.