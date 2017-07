Commissione Interni: approvato all'unanimità Odg per procedere con iter per commissione d'inchiesta sul settore bancario

La commissione interni si è chiusa con l'approvazione unanime di un Ordine del giorno sottoscritto dai gruppi consiliari dell'opposizione per richiedere a breve una nuova convocazione della Commissione, necessaria a procedere con l'iter normativo del Progetto di legge che chiede una commissione d'inchiesta sul settore bancario. L'Odg era stato presentato a inizio della seduta dal consigliere Mariella Mularoni del Pdcs, nel corso dei lavori, i commissari di maggioranza e minoranza hanno lavorato sul testo originario, arrivando all'accordo sulla sua approvazioneIn precedenza i lavori avevano visto l'audizione del rettore dell'Università. Corrado Petrocelli. Al centro della commissione anche i riferimenti sui provvedimenti adottati in seguito all'approvazione di tre istanze d'Arengo: sul riconoscimento del titolo di studio specifico di Educatore Sociale/Educatore Sociale e Culturale, con l'istituzione di apposita graduatoria di collocamento presso l’Ufficio del Lavoro; per abolire la giornata del sabato dal calendario scolastico; e sugli accordi esistenti in materia di insegnamento della religione cattolica, anche per superare l’istituto “dell’esonero” dalla materia di Religione. Novità in arrivo, annunciate dal segretario Podeschi, con l'avvio dell'iter per un negoziato tra Santa Sede e Repubblica di San Marino, per giungere ad un accordo internazionale, diversamente dal passato quindi la materia non sarà più di competenza della Diocesi ma del Vaticano stesso.