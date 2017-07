Riunito Udp: si annuncia un Consiglio caldo

E' riunito l'Ufficio di Presidenza per fissare data e ordine del giorno del Consiglio. Ci si aspettano toni accesi. Sul tavolo infatti c'è la questione dei tre Decreti Legge sulle banche che il Governo intende portare a ratifica nella seduta di luglio. L'opposizione si è scagliata contro i provvedimenti, contestandoli duramente. Così come si è detta contraria alla convocazione di una seduta ad agosto, per l'approvazione in seconda lettura dell'assestamento di bilancio. In minoranza c'è chi vorrebbe proporre la procedura d'urgenza facendolo quindi diventare legge già nel Consiglio di luglio. Nel pomeriggio è previsto un nuovo confronto con l'opposizione proprio sull'assestamento nella sede della Segreteria Industria. Rimangono poi da discutere progetti di legge in prima lettura rinviati nella sessione di giugno, come le norme in materia di disciplina della responsabilità medica e del personale sanitario delle strutture pubbliche e private. In attesa di seconda lettura anche alcune leggi, fra cui la “Valorizzazione della rappresentanza della minoranza consiliare”, il “Regolamento del Consiglio Grande e Generale” e la “Legge dei semi”. Oggi si saprà quale approderà all'esame dell'Aula. Infine, le istanze d'arengo. Una in particolare ha fatto particolarmente discutere, quella che chiede la collocazione a Palazzo Pubblico di un'epigrafe sui fatti di Rovereta, “in memoria – si legge – del colpo di Stato avvenuto nel 57”. Giudicata invece non ammissibile l'istanza sullo sbattezzo. Seguiranno aggiornamenti.



MF