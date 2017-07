Sanità: bilaterale San Marino-Italia a palazzo Begni

Delegati del Ministero della Salute italiano incontrano le istituzioni sammarinesi. Sul tavolo varie questioni

Integrare nel tessuto sanitario sammarinese le realtà regionali limitrofe e gettare le basi per proseguire il percorso comune.

Questo l'obiettivo dei delegati del Ministero della Salute italiano che hanno incontrato le istituzioni sammarinesi a Palazzo Begni per una due giorni tesa a rilanciare una serie di azioni che vanno dalla programmazione all'accreditamento, cooperazione sanitaria di base, specialistica e di eccellenza tra le regioni e servizi sanitari e informativi integrati.

La formazione continua è un punto cardine e San Marino punta a proporre una normativa in consonanza con quella italiana e che quindi porti al mutuo riconoscimento dei crediti formativi.

Si dovrà istituire una commissione, potrebbe essere l'Authority, che definisca i requisiti per l’accreditamento dei provider, disciplini gli eventi formativi, approvi il manuale di accreditamento, analizzi il dossier formativo, definisca le norme della formazione individuale.

Nel video le interviste a Andrea Gualtieri, DG Iss, Franco Santi, Segretario Sanità



VA