Banche: Csu in piazza martedì con l'attivo sindacale. E si va verso lo sciopero generale

La Csu sarà su piazza della Libertà, martedì prossimo, per chiedere il ritiro dei 3 Decreti sulle banche. Sarà una manifestazione dell'attivo dei rappresentanti sindacali, in concomitanza con i lavori del Consiglio. Le due Confederazioni continuano a definire inaccettabili i contenuti dei decreti che - sottolineano - prevedono il temporaneo esproprio dei 45 milioni di Fondiss, il congelamento dei risparmi in Asset sopra 50mila euro, ingenti regalie a Carisp a seguito della acquisizione di Asset. Tra i motivi della manifestazione si aggiungono anche i diversi punti critici contenuti nei progetti di legge sullo sviluppo e di assestamento di bilancio, e in generale per rivendicare il rispetto da parte del Governo del ruolo negoziale e di rappresentanza del sindacato. Se la maggioranza non ritirerà i decreti, conclude la nota, verrà proposto al Direttivo unitario un percorso di mobilitazione che porterà in breve tempo alla proclamazione dello sciopero generale dei lavoratori di tutte le categorie.



Sonia Tura