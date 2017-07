Franco Cardini: dalla Segreteria agli Esteri silenzio offensivo

"Un silenzio offensivo di cui attengo adeguata riparazione". Così Franco Cardini, Medievista di fama internazionale e Presidente della Fondazione Panaeuropea sammarinese, commenta la mancata risposta della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, alla richiesta di patrocinio per il 22esimo corso dell'Università d'estate, a causa di presunte irregolarità amministrative. "Esigo dal governo una parola chiara, afferma Cardini, che dissipi questi dubbi dichiarandone l'infondatezza oppure li precisi". Sono disponibile ad accogliere con lealtà e umiltà ogni addebito, anticipa, ma in piena coscienza riaffermo la mia onestà e diffido chiunque dal dubitarne. Alle domande, dice al responsabile della politica estera, si può rispondere con un rifiuto, tacendo anche il motivo: ma la risposta è obbligatoria.



Sonia Tura