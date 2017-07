Opposizione dalla Reggenza per mozione di sfiducia nei confronti di Simone Celli

Tutta l'opposizione si è recata dalla Reggenza per depositare una mozione di sfiducia nei confronti del Segretario alle Finanze Simone Celli. “Le azioni progressive messe in campo hanno minato la fiducia di cittadini ed imprese nei confronti del sistema bancario e finanziario, compromettendo anche le basi del normale dialogo e della democrazia stessa"– spiega Elena Tonnini. Nel mirino i tre Decreti Legge emanati – continua – "senza alcun confronto, mettendo sulle spalle della cittadinanza un debito pubblico di 155 milioni. Giusto che il Segretario ne risponda”. La mozione dovrà essere discussa entro il settimo giorno dalla consegna, quindi nella seduta della prossima settimana. È stato convocato per le 17 un nuovo Ufficio di Presidenza. Obiettivo della minoranza: bloccare i decreti. Ci sarà ostruzionismo? “Vedremo – risponde la Tonnini - stiamo studiando una strategia, questo è certo”.



MF