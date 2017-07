Rete: festa annuale sabato con i Modena City Ramblers

Non ci saranno interventi politici alla festa annuale di Rete. Sarà una serata dedicata alla muisca con I Modena City Rambler in tour con "Mani come rami, ai piedi radici", uscito lo scorso 10 marzo per l'etichetta della band Modena City Records, e che ha all'interno la collaborazione con la band americana Calexico nel brano "My Ghost Town", punto di approdo tra orizzonti morriconiani e celtici.

Alle 18 il gruppo sarà all'Atlante per incontrare i fans, alle 22 salirà sul palco del Campo Bruno reffi.I biglietti sono ancora disponibili.

Ad aprire il concerto la band sammarinese Four Maniac Partner che fa rock alternativo ed ha in preparazione un disco.

Vista la difficile viabilità gli organizzatori consigliano il parcheggio 9. Nel video l'intervista a Gloria Arcangeloni, Rete.



VA