Riccione: il Sindaco Tosi presenta la nuova Giunta a maggioranza "rosa"

Sul TRC, promette Renata Tosi, la partita non è conclusa. “Non ho tutte le certezze – afferma - che ha il Sindaco di Rimini”

“Voglio che vengano collegati dei volti – ha detto Renata Tosi – ai nomi della mia squadra”. E proprio nell'ottica di un contatto diretto con i riccionesi, è stata impostata la presentazione, al Palazzo del Turismo. 7 gli assessori, in questa Giunta prevalentemente in rosa. Al bilancio il giovane bocconiano Luigi Santi; Elena Raffaelli si occuperà di sicurezza; ai lavori pubblici Lea Ermeti; turismo e cultura spetteranno a Stefano Caldari; “già da oggi – ha dichiarato – inizierò a lavorare agli eventi del Natale”. Delega al demanio ed affari generali per Andrea Dionigi Palazzi; all'istruzione Alessandra Battarra, che ha annunciato, per il 2018, l'inizio della costruzione della “scuola panoramica”: per coniugare bellezza ad educazione. Vicesindaco, e assessore ai servizi alla persona e alla famiglia – infine – Laura Galli: l'unica confermata della Giunta precedente. “Intendiamo conservare lo spirito che ha caratterizzato l'avventura della campagna elettorale, per affrontare le grandi sfide che ci aspettano” – ha affermato il Sindaco –, che vuole guardare avanti, dopo le vicende che avevano portato alla fine anticipata del suo precedente mandato, e al commissariamento. E in questo percorso uno dei temi caldi sarà forse rappresentato dal TRC, una partita che, con la messa a punto della linea, prevista per il 2018, sembra ormai conclusa. Ma non per Renata Tosi. “Non ho tutte le certezze – afferma - che ha il Sindaco di Rimini”