Mozione di sfiducia, il Consiglio anticipa: seduta d'urgenza alle 8 di lunedì

Opposizione e Csu in piazza martedì

E' la prima volta che una mozione di sfiducia viene presentata nei confronti di un Segretario di Stato a soli sei mesi dal suo insediamento. L'opposizione è sul piede di guerra e la battaglia si consumerà nel prossimo Consiglio. Ieri, dopo tre ore di Ufficio di Presidenza, è stato deciso di convocare una seduta d'urgenza lunedì mattina alle 8. Bocciata con forza dalla minoranza la prima proposta di riunire il Consiglio domenica. L'Aula tratterà della mozione di sfiducia fino alle 17 con tempi contingentati. Il comma sarà aperto con la lettura della mozione che dovrà durare 20 minuti al massimo. Seguirà il dibattito. Circa nove a ore suddivise per 58 consiglieri e 7 Segretari di Stato. E' stato stabilito un tempo preciso per ogni forza politica. Non sono previste repliche. Dalle 17.30 si apriranno i lavori come da ordine del giorno. E' stato concordato che per l'esame delle istanze d'arengo non potranno intervenire più di due Consiglieri per ciascun gruppo. Sarà una settimana calda, con la manifestazione dell'attivo dei rappresentanti sindacali in piazza della Libertà, martedì, per chiedere il ritiro dei 3 Decreti sulle banche. Stesso giorno anche per la protesta dell'opposizione: appuntamento alle 17. Il giorno successivo ad andare sul Pianello sarà invece tutto il Governo, che dedicherà proprio ai Decreti l'appuntamento “A porte aperte”.



MF