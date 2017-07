Psd focalizzato sul Congresso: ancora nessuna candidatura; il partito appoggia la protesta sul Pianello

Sarà una settimana intensa, con il Psd alle prese anche con il Congresso. Ieri, in una Direzione all'acqua di rose, non si è consumata alcuna resa dei conti ma sono stati deliberati i documenti finali per l'Assise del 21. Ancora nessuna candidatura a segretario. Potranno arrivare entro venerdì, a breve verrà comunicato l'orario entro cui depositarle. La sensazione è che si profili una corsa a due o più, e c'è chi rileva con ironia il fatto che un partito di soli tre consiglieri sia diviso su due fronti. Le distanze ci sono, inutile negarlo, e superano la normale dialettica. Il Congresso rappresenta lo spartiacque fra due visioni diverse del partito e del futuro, ma forse anche il punto di svolta fra contrasti personali, a colpi di comunicati al veleno da cui Dalibor Riccardi si dissocia: “la dialettica – dice - deve rimanere sul piano politico”. Così come ritiene importante dare a tutti la possibilità di esprimersi, dicendosi lieto che ci sia chi voglia dare il proprio contributo e partecipi attivamente alla vita del partito. Non è però il solo a pensare che i panni sporchi debbano essere lavati in casa, anche se su un punto tutte le parti concordano: il Psd deve ripartire con un forte progetto politico per rilanciare la propria azione. C'è chi spinge sull'alternanza e il rinnovamento. “Si cerca un'intesa democratica nei limiti di quello che deve essere un metodo nuovo di fare politica”, spiega Nicola Ciavatta. Si lavora, dunque, su più fronti. C'è l'organizzazione del Congresso ma anche un Consiglio da preparare, con una mozione di sfiducia sottoscritta anche da via Rovellino. Non c'è stato invece il tempo di aderire ufficialmente alla protesta, non sono usciti comunicati ma il Psd la sostiene e a titolo personale Riccardi appoggia “chi deciderà civilmente a manifestare il dissenso sulla piazza”.



MF