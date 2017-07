Banche: nuovo confronto a Palazzo Begni mentre Celli invita a moderare i toni dello scontro politico

Nuovo confronto con le banche a Palazzo Begni. Il governo vuole proseguire la strada del dialogo, nonostante quelle che definisce posizioni diverse tra Anis e Abs su Banca Centrale. Il Segretario alle Finanze risponde anche alla mozione di sfiducia delle opposizioni: “si sfiducia il presente per ridare fiducia al passato”. E invita a moderare i toni: “credo che il clima politico e sociale vada ricondotto nel perimetro dell'ordinaria dialettica democratica e mi auguro che nei prossimi giorni ci possa essere uno stemperamento delle polemiche che in questi giorni a mio parere stanno trascendendo la normale contrapposizione fra maggioranza ed opposizione, lasciando spazio a prese di posizione contraddistinte da una estremizzazione del linguaggio politico". Dal Begni c'è un richiamo a cercare soluzioni per dare un futuro alla comunità sammarinese: per il responsabile alle Finanze i 3 decreti rappresentano una risposta concreta.