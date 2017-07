Il Segretario Celli favorevole a tavolo tecnico su "Moneta fiscale" proposta da Abs e Anis

Incontro di due ore a Palazzo Begni tra delegazione di Governo, cinque banche, associazione bancaria e Industriali

Incontro di due ore circa, questa mattina a Palazzo Begni, tra una delegazione di Governo – composta dai Segretari di Stato Celli, Renzi, Podeschi, Zanotti e Santi – e i rappresentanti delle cinque banche, dell'Abs e dell'Associazione Industriali a cui sono stati illustrati i tre decreti sulle banche che saranno all'esame del Consiglio, per la ratifica, nella seduta della prossima settimana.

Il Segretario alle Finanze Celli riferisce che sono emerse alcune differenze di veduta, non solo sui decreti, ma l'intenzione del governo è di proseguire il confronto e quindi è stato chiesto alle controparti di far pervenire osservazioni, in vista della ratifica. La segreteria di Stato alle Finanze ha dato inoltre disponibilità ad attivare un tavolo tecnico sulla proposta di Moneta Fiscale, avanzata da Abs e Anis.



l.s.