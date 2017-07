Domani il voto sulla mozione di sfiducia a Celli presentata da 17 consilieri d'opposizione

Si apre domani mattina alle 8 la seduta straordinaria del Consiglio in cui si discuterà della mozione di sfiducia presentata da 17 consiglieri di opposizione nei confronti del Segretario alle Finanze Simone Celli.

Nove ore di dibattito con tempi contingentati per ciascuna forza politica. Dalle 17.30 inizieranno i lavori del Consiglio come da ordine del giorno. Giovedì approderà in prima lettura l'assestamento di bilancio. Si preannuncia una settimana di fuoco. Nel mirino di minoranza e sindacati ci sono infatti i Decreti Legge emanati dal Governo sul sistema bancario che dovranno essere ratificati dall'Aula, anche se proprio oggi il Congresso di Stato ha fatto sapere che non porterà a ratifica il numero 79. Martedì sul Pianello ci saranno la Csu con l'attivo dei quadri e dalle 17 partirà la protesta organizzata dall'opposizione. Mercoledì, invece, sarà il Governo a scendere in piazza. Ha infatti organizzato davanti a Palazzo l'appuntamento “A porte aperte” proprio sui 3 decreti contestati.