Ius soli, approvazione rinviata a dopo l'estate

Gentiloni rinvia all'autunno l'approvazione del disegno di legge sullo ius soli per la cittadinanza dei minori stranieri nati in Italia. "Non ritengo ci siano le condizioni per approvarlo prima della

pausa estiva", spiega il premier. Soddisfazione da Salvini che su Facebook scrive "Stop all'invasione, vittoria della Lega"; critico Speranza di Mdp per il quale "Ogni arretramento o rinvio è un errore".