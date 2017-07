Banche: le opposizioni fanno ricorso al Collegio Garante

Le forze politiche di opposizione hanno presentato ricorso al Collegio Garante per la Costituzionalità delle norme contro i 3 Decreti-Legge promulgati dal Governo con l’approvazione dell’Ecc.ma Reggenza lunedì della scorsa settimana.

Pdcs, Psd, Ps, Rete e Movimento Democratico San Marino insieme criticano "la palese mancanza di qualsiasi copertura della spesa che graverà sul Bilancio per le garanzie date dallo Stato sull’utilizzo dei fondi pensione e per i titoli di debito che potranno essere emessi a favore di banche private". Altro nodo dolente quello che la minoranza chiama "evidente il privilegio concesso a Cassa di Risparmio e “l’esproprio di Stato” cui è stata assoggettata Asset banca, senza alcuna reale urgenza".

"Ancora più evidente - scrivono - è la mancanza di urgenza riguardante la conversione dei crediti d’imposta in titoli di debito pubblico, per i quali il decreto recita quale data ultima la fine del 2018".