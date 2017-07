Bruxelles: Nicola Renzi ha incontrato il presidente Jean-Claude Juncker

Scambio di vedute sugli obiettivi dell’Accordo di Associazione

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Nicola Renzi ha incontrato oggi a Bruxelles il Presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker. L’incontro richiesto per uno scambio di vedute sugli obiettivi dell’Accordo di Associazione, – fanno sapere da Palazzo Begni – ha consentito di affrontare i temi relativi alla piena ed effettiva integrazione nel mercato interno, al riconoscimento delle peculiarità di Stato di ridotte dimensioni territoriali, alle tempistiche negoziali, nonché alla Convenzione Monetaria attualmente vigente in rapporto con l’Accordo medesimo. Renzi ha ribadito che l’obiettivo di San Marino è quello di ottenere la piena integrazione all’interno del mercato unico europeo. Juncker condivide il percorso finora svolto dal Titano. E con riferimento ai tempi del negoziato, entrambi concordano sull’importanza di intensificarne i lavori al fine di giungere in tempi ragionevolmente brevi a una definizione di un testo condiviso. Renzi ha inoltre affrontato questioni più specifiche del rapporto bilaterale San Marino - Ue, nell’ottica di una razionalizzazione delle intese bilaterali vigenti.