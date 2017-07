Commissione Finanze: slitta alla prossima settimana l'esame dell'articolato del Pdl sviluppo

Sviluppo: il dibattito sui progetti di legge in materia - il primo proposto dalla Dc e il secondo dal governo – al centro dei lavori della Commissione consiliare finanze riunita questa mattina a Palazzo Pubblico. In avvio di seduta la minoranza ha puntato il dito sulle tempistiche di convocazione dei lavori, che cadono proprio nelle pause del Consiglio: “Ciò – sostengono - impedisce di approfondire i numerosi emendamenti al testo presentato dal segretario di Stato al Lavoro, e quindi un confronto costruttivo su un progetto di legge la cui importanza è condivisa”. Di qui la richiesta dei commissari di minoranza di rinviare l'esame della nuova stesura del pdl alla prossima settimana, quindi a Consiglio terminato. Lo stesso Segretario Zafferani ha dato il proprio benestare al rinvio riconoscendo che il testo portato in Commissione, rispetto alla prima lettura è “modificato in modo sostanziale”, a seguito di 20 incontri avuti con categorie, sindacati e con la stessa opposizione. Zafferani ha poi sottolineato come il confronto sia stato “franco, aperto e nel merito, e abbia portato ad una legge più completa”. Domani mattina in Commissione invece la presentazione del programma economico 2018.