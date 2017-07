Pd-M5S: a settembre derby in Romagna, via campagna elettorale

In Romagna il fine settimana del 23 e 24 settembre sarà da 'bollino rosso' per la politica italiana. Separati dai circa 70 chilometri di autostrada che dividono Imola e Rimini si sfideranno infatti Pd e Movimento 5 Stelle nei due momenti che, di fatto, segneranno il via della campagna elettorale. A Imola, domenica 24 settembre, termina infatti la Festa dell'Unità che comincia il 9 settembre: l'ultimo giorno è quello in cui, tradizionalmente, il segretario nazionale, in questo caso Matteo Renzi, conclude la festa con il discorso che dà la linea al partito per i mesi successivi. A Rimini, invece, in quel fine settimana, da venerdì a domenica, come comunicato da Beppe Grillo, si svolgerà la quarta edizione di 'Italia a 5 Stelle', il meeting annuale degli attivisti del Movimento: sarà annunciato il risultato del voto per la scelta del candidato premier che, probabilmente in contemporanea o quasi con Renzi, farà il suo primo discorso ufficiale.