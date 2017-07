Anche il governo scende il piazza

Una sorta di contro-manifestazione quella che stasera, dalle 19.30, vedrà governo e maggioranza scendere in piazza. Terminati i lavori consiliari, i Segretari di Stato e i consiglieri di Adesso.sm usciranno da Palazzo per trasferirsi sul Pianello per l'appuntamento informativo di “A porte aperte”. Si parlerà chiaramente dei decreti legati alle banche che hanno portato alla manifestazione di ieri pomeriggio.