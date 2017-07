Consiglio: approvato con emendamenti il Codice Deontologico degli operatori dell'informazione.

Polemiche per richiesta di Celli di rinviare un decreto

L'opposizione mostra i muscoli e gioca la carta dell'ostruzionismo. Chiede lo scorporo di tutti i decreti per rimandare la ratifica di quelli sulle banche. E' quindi polemica quando il Segretario alle Finanze chiede il rinvio del 60. La minoranza si oppone, “andava fatto prima – accusa – non a comma aperto”. “E' una forzatura del regolamento – continua - uno stratagemma per accelerare i tempi”. “C'è un precedente” - spiega la Reggenza. Arrivano le critiche di Mancini per non averlo comunicato prima, in Ufficio di Presidenza. Si sospendono i lavori per verificare. Si può fare, "il Comma rimane invariato, non si modifica l'odg”. In mattinata l'Aula approva il codice deontologico.

L'articolo 29 prevede, per evitare ingerenze, che eventuali integrazioni e adeguamenti relativi a diritti e doveri degli Operatori dell’Informazione possano essere adottati dalla categoria senza dover passare dal Consiglio. Arrivano però emendamenti da Rete. “Tutto ciò che arriva in ratifica in Consiglio può essere emendato – afferma Roberto Ciavatta – ma il vaglio dell'Aula è utile per verificare se ci sono modifiche che la politica intende proporre”. Qui - aggiunge Marianna Bucci - ci sono elementi di discrezionalità fraintendibili". Alcuni emendamenti vengono accolti. Ad esempio quello in merito alla pubblicazione dei sondaggi, che dovranno contenere sempre chi lo ha realizzato, criteri e metodo di raccolta, numero delle domande e persone interpellate. Passa anche l'emendamento parzialmente modificativo dell'articolo 5, quello che vieta discriminazioni ammettendo però il riferimento a caratteristiche della sfera privata solo quando sia di rilevante interesse pubblico. Rete chiede quindi di abrogare proprio questa seconda parte, perché – dice - lascia un pericoloso margine di discrezionalità. “Non si ammettono deroghe alle discriminazioni”, afferma Zeppa. L'emendamento viene approvato con 33 voti. Sotto la lente l'articolo in cui si sancisce per l'operatore dell'informazione il rifiuto a ricevere denaro o qualsiasi altro bene che leda la sua dignità professionale. Rete chiede che nel caso in cui si verifichi, venga denunciato al tribunale unico. Il Segretario Podeschi chiede all'Aula di respingerlo. “Se immediatamente scatta la denuncia – spiega – tanto vale cambiare il codice, dire che la Consulta non serve e dare tutto in mano al tribunale. Come andremo poi a spiegare all'Europa che la stampa è libera e autonoma? Podeschi avverte: “così vogliamo mettere una cappa all'informazione a San Marino”, ricordando che è in corso con l'Italia una discussione per il riconoscimento reciproco. “Facendo cose strane – dice – si rischia che non si arrivi mai all'accordo”. Nell'articolo sull'istruttoria, svolta dall’Autorità sulla base delle indicazioni e dell’eventuale documentazione trasmessagli dal segnalante, viene approvata con 36 voti favorevoli la richiesta di Rete che il segnalante possa essere audito dall'Autorità.

Riguardo alle sanzioni disciplinari, Rete chiede poi che dopo due avvertimenti ricevuti nell'arco di un anno, venga applicata direttamente la censura. Anche in questo caso il Segretario all'Informazione si oppone, mettendo in guardia da possibili azioni scientifiche per fare chiudere piccole testate e colpire giornalisti, ricordando il biasimo suscitato da un'autorità di nomina politica.

“Al di là di macroscopici errori – fa presente - ci sono sfumature, e nelle testate stesse ci sono organi interni che agiscono perché il giornalista risponda senza arrivare agli estremi”. Nessuno ne parla – aggiunge – ma ci sono intimidazioni rivolte ai giornalisti”. Enrico Carattoni parla di accanimento contro la categoria. Invita quindi alla moderazione anche alla luce degli ammonimenti di organismi europei e associazioni dei giornalisti. Pasquale Valentini, in merito all'autorità, rimarca che debba essere fuori dalla politica. “Ha ragione – gli risponde Podeschi – ma la legge l'ha fatta il suo Governo”. L'emendamento non passa per 9 voti. La Reggenza nota però un caso di voto per un consigliere assente. Annuncia quindi che al termine della votazione chiamerà al tavolo i capigruppo e riunirà l'Ufficio di Segreteria.