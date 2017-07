Ue, Renzi: "Juncker guarda con attenzione al percorso di San Marino e alle sue richieste”

Il Segretario di Stato agli Esteri tira le somme dei colloqui di ieri con il Presidente della Commissione europea



“Un momento storico: da tanto incontri di così alto livello non si svolgevano”: il Segretario di Stato per gli Affari Esteri non nasconde la soddisfazione per il confronto di ieri con il Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker sul negoziato in corso per l'Accordo di Associazione: tra gli obiettivi – ha ribadito Renzi - la piena integrazione del Titano all'interno del mercato unico. Da Juncker piena condivisione sul percorso e l'input ad accelerare i tempi.

Si è parlato inoltre degli accordi in vigore tra il Titano e diversi Stati membri così come di quelli in essere con l'Unione stessa. Intese che ragionevolmente dovranno rientrare nel futuro accordo di associazione.

Intanto la fase negoziale continua.

Nel video l'intervista al Segretario di Stato per gli Affari Esteri Nicola Renzi.



sp