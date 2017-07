Consiglio: anticipati i decreti sulle banche; bocciato odg del Pdcs che chiede di ritirarli

L'opposizione mostra i muscoli e gioca la carta dell'ostruzionismo. Chiede lo scorporo di tutti i decreti per rimandare la ratifica di quelli sulle banche. Arma legittima ma duramente criticata da Adesso.sm. “E’ un peccato che, per l’ennesima volta - scrive in un comunicato stampa - il Consiglio non sia stato messo nelle condizioni non solo di concludere il suo Ordine del Giorno, ma praticamente di iniziarlo, bloccando di fatto l’avanzamento di tutta una serie di provvedimenti normativi e la discussione delle Istanze d’Arengo. Una costante mirata a non far lavorare governo e maggioranza, che rende una pratica legittima non più accettabile”. Scoppia la polemica quando il Segretario alle Finanze chiede il rinvio del decreto numero 60. La minoranza si oppone, “andava fatto prima – accusa – non a comma aperto. E' una forzatura – continua - per accelerare i tempi”. Si sospendono i lavori per verificare. Si può fare, "il Comma rimane invariato, non si modifica l'odg”. Si anticipa poi la ratifica dei decreti 78 e 80, perché “fondamentali – sostiene Celli - per chiudere il capitolo di integrazione di Asset in Carisp e il ritorno all'operatività del sistema. “Non ratificarli – spiega - sarebbe pericoloso". La Dc propone un odg in cui torna a chiedere il ritiro dei tre decreti, una documentazione sull'allocamento dei fondi pensione e Fondiss, e la convocazione entro luglio di un tavolo politico fra Governo, Bcsm, banche e magistratura. La minoranza lo sostiene, ricordando che l'articolo 79 – rinviato dal Governo – resta in vigore. Se lunedì Bcsm vorrà utilizzare Fondiss – dice Iro Belluzzi - potrà farlo. Poi denuncia: “nonostante prese di posizione e segnali di preoccupazione, viene lasciato tutto come lettera morta”. Pedini Amati si augura che i sindacati alzino le barricate. "Governo e maggioranza forzano la mano - dice - senza tenere conto della protesta”. “Qui abbiamo il direttore di Bcsm che va in Consiglio di previdenza e dice che ha bisogno dei fondi pensione”, aggiunge Roberto Ciavatta, mentre Alessandro Mancini ricorda il ricorso di legittimità costituzionale al collegio dei garanti. “Se dovesse decidere che sono illegittimi – chiede Alessandro Cardelli - come pensate di comportarvi? C'è un termine di due mesi. Sono convinto che ci darà ragione”. Parla per la maggioranza Giuseppe Morganti. Lo Stato – spiega - si è comportato in maniera coerente, decidendo di individuare un istituto di credito più solido, in cui fare trasmigrare attivi e passivi in maniera che nessuno perda nulla. Su tutta la partita Fondiss, il governo - afferma - ha manifestato disponibilità a ragionare fino al punto ad essere disposto a fare una decisa inversione di rotta. "L'urgenza c'è – aggiunge Roberto Giorgetti – perché occorre salvaguardare i risparmiatori e l'intero sistema bancario. Ritirare i decreti significherebbe azzerare un percorso già ampiamente discusso senza un progetto alternativo a sostegno di altre scelte". Se la maggioranza boccia il primo punto dell'odg si dice invece pronta a ragionare sugli altri due. Matteo Ciacci ricorda l'impegno della maggioranza ad arrivare a modifica dello statuto di Banca Centrale con una forte riflessione sull'autonomia. L'odg non passa con 32 voti contrari. Si apre il dibattito sulle misure urgenti a sostegno del sistema bancario e torna lo scontro. Il Psd parla di confronto fra sordi. Così come tornano gli attacchi ad una maggioranza che ascolta solo se stessa e i vertici di Banca Centrale. I tre decreti – attacca l'opposizione – sono complementari. Fotografano un disegno che si sta mostrando in maniera chiara. Carisp diventa il veicolo di un un disegno che si sta concretizzando. Zeppa abbandona l'Aula. “non voglio essere partecipe – dice – dell'oscenità dell'indebitamento”.